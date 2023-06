Na Reuzegom-uithaal: Mahdi wil ook werkstraffen op strafblad

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi pleit ervoor om rechters de mogelijkheid te geven om ook werkstraffen op het strafblad te zetten. Dat gaat dan wel in tegen de huidige filosofie, die de toekomst van veroordeelden juist wil vrijwaren.

‘Wanneer iemand een werkstraf krijgt, moet een rechter die ook kunnen koppelen aan het strafblad en het uittreksel uit het strafregister’, zei CD&V-voorzitter Sammy Mahdi maandagavond in De afspraak. Zijn pleidooi komt er na de uitspraak in de zaak-Sanda Dia. De betrokken Reuzegommers kregen een werkstraf en een geldboete. Volgens de huidige regels behouden ze daarbij ook hun blanco strafregister, aangezien werkstraffen volgens de huidige filosofie juist dienen om de toekomst van de veroordeelden zo veel mogelijk te vrijwaren.

Er bestaat wel al een lijst uitzonderingen waarbij de werkstraf in specifieke gevallen, zoals bij pedofielen, toch op het uittreksel kan verschijnen. Maar Mahdi wil die nu volledig openbreken. ‘Er is nu veel gevoeligheid rond dat strafblad. Dat moet deel uitmaken van het politieke debat dat zich straks in het parlement zal afspelen.’

Mahdi legt daarmee dan toch nog een inhoudelijk politiek voorstel op tafel na zijn opvallende uithaal van vorige week. Hij trok toen op Tiktok nog fel van leer tegen wat hij de ‘heksenjacht’ noemde op Youtuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid. ‘De straffen die Acid mogelijk kan krijgen, kunnen blijkbaar bijna hoger oplopen dan de werkstrafjes (sic.) die de Reuzegommers hebben gekregen’, klonk het onder meer.

Dat een partijvoorzitter zich op die manier uitliet over een rechterlijke uitspraak en neerbuigend over ‘werkstrafjes’ sprak, was ongezien. Mahdi kreeg stevige kritiek en het College van de hoven en de rechtbanken noemde de ‘opruiende uitspraken’ van sommige politici na het arrest in de zaak-Reuzegom ‘ontoelaatbaar en onaanvaardbaar’.

