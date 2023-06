‘Ik hoop dat de nachtmerrie snel stopt’

Shari Bossuyt (22) zou volgend jaar naar de Olympische Spelen gaan samen met Lotte Kopecky. Als wereldkampioenen ploegkoers waren ze zonder meer een van de favorieten voor goud. Nu is er een afwijkende test voor letrozol en wacht haar mogelijk een lange schorsing. ‘Als ze mij twee jaar schorsen, zal ik moeten gaan werken.’

Begin april kreeg Bossuyt telefoon van haar vriend Gerben Thijssen, die thuis een aangetekende brief had opengemaakt. ‘Hij vertelde dat er bij mij letrozole metabolite was aangetroffen’, aldus Bossuyt ...