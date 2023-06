Youtuber Acid vindt dat hij niets verkeerds heeft gedaan

De advocaat van youtuber Acid, Walter Van Steenbrugge, meent dat zijn ­cliënt niets verkeerds heeft gedaan. ‘Het gaat om de inhoud, en wat dat betreft hebben wij geen schrik voor een vordering.’

‘Het was mijn plicht om hun namen bekend te maken, omdat justitie en media dat niet deden.’ De bekende Belgische youtuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, reageerde maandagavond in VTM Nieuws op de ophef die zijn video over de Reuzegommers heeft veroorzaakt. In de video, die offline werd gehaald door Youtube zelf, noemde Acid onder meer twee Reuzegommers bij naam die niet betrokken zijn bij de zaak-Sanda Dia. Volgens de advocaten van de Reuzegommers grenst dat aan laster. ‘Men zegt dat zij er niets mee te maken hebben, maar dat is niet zo’, aldus Acid. ‘Zij wisten wat er aan het gebeuren was, zijn op het idee gekomen om alle berichten te verwijderen. Ze zijn dus medeplichtig.’

De advocaten van de Reuzegommers in kwestie onderzoeken ‘verschillende juridische mogelijk­heden’. Dat zegt Wim De Colvenaer, die een Reuzegommer verdedigt van wie de ouders werden belaagd na de Youtubevideo. ‘We sluiten niet uit dat we juridische stappen nemen.’

De advocaat van Acid, Walter Van Steenbrugge, ontkent dat de video aangezet zou hebben tot haat en geweld. ‘Acid heeft zijn mening gedeeld en heeft nooit gesproken voor een ander. Als hij die Reuzegommers hun tanden wil uitslaan, dan vraagt hij niet aan zijn volgers om hetzelfde te doen. Daar is niets strafbaar aan.’

Vonnis offline

Acid dreigt ermee nog meer namen te noemen. ‘Als de media wegkijken, kun je niet verwachten dat de bevolking dat ook doet’, zegt hij. ‘Ik overweeg een vijfdelige reeks waarin ik alle namen van Reuzegommers bekendmaak.’

Er ontstond maandag op sociale media ook ophef omdat het Antwerpse hof van beroep het – geanonimiseerde – arrest in de zaak offline heeft gehaald. De voorbije dagen kon iedereen het lezen op de website van Hoven en Rechtbanken. Dat het nu verdwenen is, is geen vorm van censuur, maar de standaardprocedure.

‘Gelet op de grote publieke belangstelling in de zaak-Reuzegom hebben wij ervoor gekozen om dit arrest gedurende een volle week ter beschikking te stellen van pers en publiek. Deze termijn van één week is thans voorbij’, schrijft het hof in een korte mededeling op zijn webpagina. ‘Op de website van het hof van beroep van Antwerpen wordt geen enkel arrest blijvend gepubliceerd.’

