Amerikaanse beurswaakhond klaagt Binance aan

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft maandag Binance, het grootste handelsplatform voor cryptomunten ter wereld, aangeklaagd voor het overtreden van de Amerikaanse wet­geving. Ook topman Changpeng Zhao werd aangeklaagd.

Uit documenten die de SEC heeft ingediend bij de federale rechtbank van Washington blijkt dat er in totaal dertien aanklachten zijn. Binance zou in de VS actief zijn geweest zonder licentie. Het bedrijf krijgt verder het verwijt ‘een uitgebreid web van misleiding’ te hebben gecreëerd, waaronder het opzetten van ‘schijncontroles’ om te kunnen blijven opereren. Klanten met een grote portefeuille konden een beroep doen op een VPN-verbinding, om te verhullen dat ze vanuit de VS handelden. Er zou ook voor miljarden dollars aan fondsen zijn overgemaakt aan het Europese bedrijf van Zhao. Daarnaast wordt Binance marktmanipulatie verweten en zou Zhao zelf hebben gehandeld in crypto’s.

In een statement verklaart ­Binance dat het van plan is zijn platform ‘rigoureus’ te verdedigen. ‘Aangezien Binance geen Amerikaans platform is, hebben de acties van de SEC sowieso maar beperkte gevolgen’. In een tweet noemde het de rechtszaak ook nog ‘ongerechtvaardigd’. Maandag zakte de bitcoin naar zijn laagste niveau in drie maanden.

