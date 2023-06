Poolse ‘muilkorfwetgeving’ in strijd met Europese wetgeving

De Poolse regering verliest de juridische veldslag met de Europese Commissie over tuchtwetgeving die Warschau kon inzetten om kritische rechters te straffen. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de wetgeving het Europees recht schendt.

De Europese Commissie had de Poolse regering voor de rechter gesleept om wetgeving uit 2019 aan te vechten die deel uitmaakte van de grootschalige ontmanteling en heropbouw van het Poolse rechtssysteem.

De wetgeving voorzag onder meer in harde maatregelen tegen Poolse rechters die weigerden de geldigheid van de juridische hervormingen van de nationaal-populistische regering te accepteren. Dit terwijl grote delen van die hervormingen zelf als ongrondwettig werden gezien door juridische experten, Poolse magistraten en de Europese instellingen.

Poolse rechters en rechtbanken werden belemmerd om hun evenknieën nog te toetsen aan Europese rechtsregels, volgens de Commissie. Het Hof stemde daar maandag mee in en noemde de praktijk ‘onverenigbaar met de waarborgen voor toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht’.

Bovendien verplichtte de wetgeving, die door critici omschreven werd als ‘muilkorfwet’, rechters om hun lidmaatschappen van verenigingen, stichtingen en politieke partijen te publiceren. Die informatie – die regeringsgezinde media toeliet om rechters te viseren – is een schending van hun recht op een privéleven volgens het Hof. ‘De waarden van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de Europese Unie’, oordeelden de Europese rechters.

Dwangsom

Zij hadden de Poolse regering in juli 2021 al opgedragen om de activiteiten van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof, die een cruciale rol vervulde in het nieuwe tuchtregime, voorlopig op te schorten. Om dat af te dwingen, veroordeelde het Hof de regering in Warschau in oktober van hetzelfde jaar al tot een dagelijkse dwangsom van één miljoen euro. Eerder dit jaar werd die dwangsom verlaagd tot 500.000 euro per dag. Omdat Polen weigerde om het geld te betalen, heeft het land volgens de Commissie een uitstaande schuld van meer dan 500 miljoen euro.

De Commissie zag zich verplicht het geld af te houden van de Europese subsidies voor het land. Polen blijft verplicht om de dwangsommen te betalen die tot vandaag verschuldigd zijn, aldus het Hof. De Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro, een hardliner die de vertimmering van de rechtsstaat overzag, verklaarde in een reactie dat ‘de hoogste rechtbank van de EU corrupt is’.

De uitspraak komt er tegen de achtergrond van een aantal toegevingen over onderdelen van de juridische hervormingen door de Poolse regering. Die concessies volstaan volgens de critici van de regering echter niet om de Poolse rechtsstaat in ere te herstellen. Bovendien namen de Poolse machthebbers vorige maand een nieuwe controversiële wet aan, ogenschijnlijk bedoeld om Russische beïnvloeding tegen te gaan. Volgens de oppositie is de wet in werkelijkheid een instrument om oppositieleider en voormalig voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk aan te pakken en zijn campagne te fnuiken. De confrontatie over de zogenaamde ‘Lex Tusk’ spoorde afgelopen weekend honderdduizenden Polen aan om te demonstreren in Warschau.

