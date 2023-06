‘Een simpele ruillogica met Iran was nooit bespreekbaar’

Een een-op-eenruil van Olivier Vandecasteele en de terrorist Assadi was nooit een optie, benadrukte de federale regering vandaag in het federaal parlement. België sloot uiteindelijk een deal inclusief drie andere Europese gevangenen.

‘Een loutere ruilhandel met Iran heeft onze regering altijd afgewezen’, benadrukte premier Alexander De Croo (Open VLD) maandagmiddag in het federaal parlement. ‘We hebben altijd duidelijk gemaakt dat dit niet in onze logica paste en dat het onbespreekbaar was.’

De Croo counterde daarmee de maandenlange kritiek vanuit de oppositie dat België zich al te gemakkelijk voor de kar liet spannen van Iran. Ook zijn partijgenoot en Justitieminister Vincent Van Quickenborne benadrukte in het parlement tot twee keer toe dat de regering nooit wilde ingaan op de ‘simpele ruillogica’ van Iran.

‘We wisten dat de arrestatie van Vandecasteele rechtstreeks het gevolg was van de veroordeling van Assadi in België’, aldus Van Quickenborne. ‘Dat mocht dus absoluut niet lonen. We hebben daarop volgens een Europese logica gedacht en gehandeld. Dit is een signaal van een Europese eendracht en van een Europa dat een vuist kan maken.’

Opvallend: omdat absolute discretie vereist was over de gevangenenruil van de andere Europeanen, verzweeg De Croo die tweede fase ook tegenover Olivier Vandecasteele zelf. ‘Ik heb beslist om hem dat niet te vertellen, ook al was dat moeilijk’, zei De Croo maandagochtend bij de RTBF. ‘Het risico was te groot voor de drie personen. Hun leven was belangrijker.’

Djalali

Van Quickenborne hoedde zich wel meteen voor een overdreven hoera-geluid. ‘Laat ons bescheiden blijven, er zijn geen winnaars in deze zaak. Er zitten nog altijd onschuldige Europeanen in een Iraanse cel en dan denk ik in het bijzonder aan professor Djalali.’ België slaagde er niet in om de Iraans-Zweedse professor, die ook gastprofessor was aan de Brusselse VUB, in de deal te betrekken.

Ondanks die opmerking ergerde N-VA-fractieleider Peter De Roover zich nog altijd aan de ‘ongepaste borstklopperij’. ‘Ruilen is zogezegd onbespreekbaar, maar dit was hoe dan ook een ruil met de terrorist Assadi. U probeert die heel donkere kant weg te moffelen. Iran heeft geen enkele prijs betaald, ze hebben wisselmunt verzameld en die ingeruild. Gijzeling is een misdrijf, maar is nu wel beloond.’

N-VA stelt zich ook nog altijd juridische vragen. De regering maakte geen gebruik van het overbrengingsverdrag dat ze eerder had uitgewerkt, maar ging via artikel 167 van de grondwet. Dat geeft de koning en dus de regering bij ‘imminente, ernstige en continue dreiging’ een grote vrijheid van handelen in buitenlands beleid. ‘Daarmee heeft de regering het Grondwettelijk Hof omzeild. Dat roept ernstige vragen op.’

Lees ook