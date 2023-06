Niets te maken met protesten, wel de ‘standaardprocedure’: hof van beroep haalt Reuzegom-arrest offline

De voorbije dagen kon iedereen het – geanonimiseerde – arrest van het Antwerpse hof van beroep over Reuzegom zelf lezen op de website van Hoven en Rechtbanken. Maar maandag meldden verschillende verbolgen Twitteraars dat de bewuste pagina offline was gehaald.

Dat het arrest over de zaak van Sanda Dia offline werd gehaald, is geen vorm van censuur, zo verzekert het hof van beroep. Integendeel. ‘Gelet op de grote publieke belangstelling in de zaak Reuzegom hebben wij ervoor gekozen om dit arrest gedurende een volle week ter beschikking te stellen van pers en publiek. Deze termijn van één week is thans voorbij’, schrijft het hof in een korte mededeling op zijn webpagina. Het is blijkbaar de standaardprocedure. ‘Op de website van het hof van beroep van Antwerpen wordt geen enkel arrest blijvend gepubliceerd.’

De protestacties zowat overal te lande waarin justitie werd verweten de Reuzegommers te hebben beschermd en waarin betogers massaal uitschreeuwden dat er sprake is van klassenjustitie, heeft geen rol gespeeld bij de verwijdering van het arrest. Maar die hebben er ook niet toe geleid dat het arrest langer online zou blijven dan voorzien, in het kader van de openheid. Dat is volgens de woordvoerster, voor zover haar bekend, ook niet overwogen. Er is gewoon uitgevoerd wat vooraf was beslist, los van het protest.

Wie het arrest toch nog zelf zou willen lezen, kan dat nog altijd doen. Ondertussen circuleren er her en der op het internet nog kopieën van het 118-pagina’s lange document.

Lees ook