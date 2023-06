Hoog spel van Saudi-Arabië om olieprijs fors op te krikken

De olieprijs op de internationale markten is maandag met amper 1 procent gestegen, tot iets meer dan 77 dollar per vat, na de aankondiging van Saudi-Arabië om vanaf juli een miljoen vaten per dag minder te produceren. Die ­vermindering is volgens de Saudische minister van Energie Abdul­aziz bin Salman nodig om stabiliteit in de oliemarkt te brengen. Stabiliteit betekent echter niet dat de Golfstaat tevreden is met het huidige prijspeil. Voor de Saudi’s is ruwe olie momenteel te goedkoop. Noordzeeolie of Brent – de richtinggevende prijs voor een groot deel van de olie-industrie – is in zowat een jaar tijd gedaald van 115 dollar naar iets meer dan 70 dollar per vat. Voor de Saudi’s moet die olieprijs stijgen naar 90 à 100 dollar om de productie­verlaging op te vangen.