Leverancier van herbruikbare bekers: ‘We waren wél klaar om te leveren aan festivals’

Enkele grote festivals gaan nog een jaar langer door met wegwerpbekers, omdat de markt voor herbruikbaar materiaal ‘er nog niet klaar voor is’. De producenten verwijten de politiek een gebrek aan daadkracht.

De festivalzomer van 2023 zou die van de herbruikbare beker worden. De wetgeving daarvoor werd in 2019 ingevoerd, en op 15 juni van dit jaar zouden ook de laatste overgangsmaatregelen uitdoven. Sinds 17 januari is het verboden om nog plastic wegwerpbekers op de markt te brengen, en tal van kleine en grote evenementen maakten zich op voor de omschakeling.

Toch zal het bier ook deze zomer nog in wegwerpbekers stromen op Graspop, Rock Werchter en Tomorrowland. De organisaties vroegen en kregen daarvoor nog een uitzondering bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). ‘We hebben 200.000 bezoekers per weekend, en de markt is niet klaar om dat volume bekers te leveren, te wassen en op te slaan’, viel te horen bij Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen. Ook bij Live Nation, dat deze zomer al voor Werchter Boutique en TW Classic overschakelt maar voor Rock Werchter nog de boot afhoudt, wordt naar de capaciteit in de sector gewezen.

Opvallend: dat argument haalden de festivals ook in 2019 al aan. Is de sector in de tussentijd dan stil blijven staan? ‘Toch niet’, zegt Jozef Plevoets van Festicup. Het Aarschotse bedrijf is samen met het Franse Ecocup een van de belangrijkste leveranciers van herbruikbare bekers op de Belgische markt. ‘We hebben drie miljoen bekers in stock. Elk van die bekers zal deze zomer zo’n tien keer gebruikt worden. Deze zomer werken we samen met zowat honderd evenementen. En onze wascapaciteit is het afgelopen jaar verdubbeld.’

Toch zag Plevoets de bui van een extra overgangsjaar al langer hangen. ‘Er is veel gelobbyd. In september hadden wij nog een gesprek met minister Demir, waarin zij ons vroeg naar onze capaciteit. Wij gaven aan dat als zij tijdig besliste om vast te houden aan de wetgeving, wij klaar waren om ons daarop te voorzien. Maar dat duidelijke signaal is er niet gekomen. Dan kun je niet verwachten dat we zomaar vijf miljoen extra bekers produceren. Zonder zekerheid dreigde dat stilstaand plastic te worden.’

Volgens Plevoets viel de was­capaciteit ook voor de grote festivals op te schalen. Een groter euvel waren de biersponsors: zij willen bekers met hun eigen logo, maar dan moeten ze die wel zelf bestellen bij Festicup.

Toch heeft Plevoets begrip voor de festivals die een uitzondering aanvroegen. ‘Na corona willen veel festivals eerst 100 procent op gang komen. En volgend jaar zal onze sector nog steviger staan om aan de vraag te voldoen. Maar uitstel mag geen afstel worden. Nog een jaar met uitzonderingen zou een slechte zaak zijn.’

Verscheidene kleinere festivals, zoals Cactus en Rock Zottegem, maakten dit jaar wel al de sprong naar herbruikbare bekers. ‘We hebben overwogen om ook een uitzondering te vragen’, zegt Rock Zottegem-organisator en Vlaams Parlementslid voor Vooruit Kurt De Loor. ‘Maar het was lang onduidelijk hoe en op welke basis die verleend zou worden.’

De Loor voelt geen afgunst tegenover festivals die wél een uitzondering kregen. ‘Ik begrijp hen. Bij ons wordt dit het eerste jaar dat we volledig draaien op herbruik­bare bekers, en ik houd ook mijn hart vast voor als er iets misloopt. Daarom heb ik aan minister Demir ook gevraagd om festivals die wél overschakelen te ondersteunen mocht dat nodig blijken. Nu ligt het risico voor die switch naar herbruikbare bekers volledig bij de festivals.'

