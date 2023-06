Welk boek zou u afstuderende jongeren aanraden?

Over enkele weken studeert opnieuw een generatie jongeren af. Hopelijk krijgen ze een speech mee als afscheidsgeschenk, zoals dat al lang de traditie is in Amerika. Een prachtig voorbeeld is Dit is water van de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace, waarover Auke Hulst afgelopen weekend in De Standaard der Letteren schreef.

We zijn benieuwd: welk boek zou u jongeren bij hun afstuderen willen aanraden, en waarom? Welk advies schuilt erin? Laat het ons graag weten via letteren@standaard.be of via onderstaand formulier.

Lees ook