‘Politici voelen zich soms onmachtig, dan reageren ze zich af op de medewerker’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Op het hoofd gevallen

Alexander De Croo (Open VLD) keek zaterdag uit naar zijn fietstochtje met zijn zoon. ‘Even de batterijen opladen’, klonk het vrolijk op Facebook. Een dag later bedankt de eerste minister in een filmpje de spoeddiensten van het UZ Gent. Bij een val verloor de premier even het bewustzijn, zijn zoon belde de hulpdiensten. Na een nachtje op controle mocht hij terug naar huis. De eerste minister geeft meteen een goede raad: ‘Sport is gezond, maar toch even voorzichtig.’ En gebruik een helm.

Bad buzz

Bad buzz, die twee woorden maakten vorige week hun opwachting in de berichtgeving over de MR. Het gaat Georges-Louis Bouchez niet voor de wind na zijn optreden in Special forces. De Franstalige liberalen zijn behoorlijk geschrokken van het egoïsme dat hun leider in het VTM-programma tentoonspreidde. Het levert slechte commentaren op, en wie weet ook slechte peilingen. En de laatste resultaten waren al niet fameus. In Het Laatste Nieuws toont de liberale leider zich onverstoord. ‘Ik ken niemand die ooit aan die peilingen heeft deelgenomen. De laatste peiling was inderdaad minder goed. Ik weet zeker dat we hoger zullen scoren, want onze thema’s beroeren.’

Stampvoetend kind

In De Morgen analyseert ‘leiderschapsexpert’ Marc Buelens (Vlerick Business School) het toxisch leiderschap bij politici. Daarbij wordt onder meer scherpgesteld op de case Assito Kanko (Europarlementslid voor de N-VA). ‘Wat ook speelt, is onmacht. Onderschat dat niet: sommige politici voelen zich vaak onmachtig. En op je kiezers kun je niet boos zijn, op je partijvoorzitter ook niet, want dan krijg je geen mooie plaats meer op de lijst. Op structuren kun je ook niet kwaad worden. (...) Dan reageert de politicus zich af op de medewerker, zoals het stampvoetende kind.’ En hij maakt nog een vergelijking: ‘Zoals de leerkracht die ruzie heeft met zijn partner en zich afreageert op de leerlingen.’ Wie de schoen past, trekke hem aan.

Tegen de deur

Alles wat Sihame El Kaouakibi aanraakt, vervelt tot pure kolder, soms zelfs in de overtreffende trap. Op doktersvoorschrift mag de gewezen liberale politica terug aan de slag, zolang ze niet in het publiek moet verschijnen. Voor al dat uitdagende werk in het Vlaams Parlement heeft ze sinds enkele maanden twee parttimers in dienst. Een ervan heeft ze ondertussen ontslagen. De betrokkene, Jiri De Laet, heeft al talloze liberale werkgevers versleten met steeds hetzelfde gevolg: een voortijdig vertrek. Dat de man ook bij El Kaouakibi tegen de deur aanloopt, doet allerlei vragen rijzen. Misschien moet Marc Buelens even de analyse maken. El Kaouakibi wordt verdacht van subsidiefraude.

