In 1972 riepen de VN 5 juni uit tot Wereldmilieudag, om meer aandacht te vragen voor het milieu. Vijftig jaar later is de hulpkreet dwingender dan ooit. Onze aarde wordt overspoeld met afval. Van de hoogste bergen van de Himalaya tot in de diepste troggen van de Stille Oceaan zijn plasticresten gevonden. Maar opgeven is geen optie. En alle beetjes helpen, tonen deze verhalen.