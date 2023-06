Mocht je geen queso fresco vinden voor dit recept, dan is feta een prima alternatief. Nog een tip voor wie weinig inspiratie heeft: meng watermeloen met een brokkelige witte kaas en je hebt nagenoeg een maaltijd klaar.

Ingrediënten (voor 4 personen)

30 g yacónsiroop of 50 g kristalsuiker

2 limo- of middelhete rode chilipepers, fijngehakt

240 g watermeloen, in 4 grote plakken

40 g ongekookte zwarte quinoa (of witte)

100 g queso fresco of feta, verkruimeld

30 g waterkersblaadjes

Voor de citroen-amandelvinaigrette

Schil van 1 citroen

40 g hele amandelen, geroosterd en grof gehakt

50 ml olijfolie

10 ml moscatel- of wittewijnazijn met een snufje suiker

Zout

Bereiding

1. Maak een eenvoudige siroop. Doe de yacónsiroop of suiker met 50 ml water in een kleine pan. Verhit dit mengsel al roerend op een laag vuur tot de suiker (als je die gebruikt) is gesmolten en het goed is vermengd. Voeg de pepers en watermeloen toe. Doe alles in een afsluitbare plastic zak of diepvriesdoos en laat intrekken.

2. Maak intussen de vinaigrette. Doe de citroenschil in een kleine pan en zet onder water. Breng op een hoog vuur aan de kook en voeg een snufje zout toe. Draai het vuur laag en laat het 5 minuten pruttelen om de bittere smaak eruit te laten trekken. Laat de schil uitlekken en laat afkoelen onder koud stromend water. Herhaal deze stappen, dus het koken, pruttelen en uitlekken. Snijd de citroenschil als ze voor de tweede keer is uitgelekt in heel smalle reepjes, doe ze in een kommetje en meng de rest van de ingrediënten erdoor. Zet de vinaigrette opzij.

3. Doe de quinoa met 200 ml water en wat zout in een pan en zet die op halfhoog vuur. Breng het water aan de kook, draai het vuur laag en laat met deksel zachtjes pruttelen. Kook de quinoa 15 minuten, neem de pan van het vuur en laat met deksel nog 5 minuten staan. De quinoa moet al het water hebben geabsorbeerd, de staartjes moeten zich hebben ontvouwen en de korrels moeten zacht zijn

4. Leg op vier borden een stuk watermeloen. Strooi een kwart van de quinoa over elk stuk en doe hetzelfde met de feta en waterkers. Besprenkel alles met de vinaigrette en serveer meteen.

Recept: uit ‘Andina. The heart of Peruvian food’ van Martin Morales

Foto: David Loftus

Lees ook