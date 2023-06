Duitse rechter geeft ‘allerlaatste waarschuwing’ aan dealende 82-jarige die pensioen wilde aanvullen

‘Dit is de allerlaatste waarschuwing’, zei de rechter tegen een 82-jarige dealer die zich in de rechtbank van Aurich moest verantwoorden wegens drugshandel. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf … voor de 25ste keer.

Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Dat moet ook de rechter van het Duitse grensstadje Aurich gedacht hebben toen ze een gepensioneerde matroos met wit haar voor zich zag staan. De man kon met zijn karige pensioen van 800 euro niet rondkomen en deed wat klussen om iets bij te verdienen, maar toen dat fysiek niet meer ging, zag hij zijn brood in marihuana.

Rechercheurs kwamen de bijklussende 82-jarige per ongeluk op het spoor nadat ze een kiosk hadden gecontroleerd op zwartwerk. Bij meerdere huiszoekingen in het afgelopen jaar en eerder dit jaar vonden agenten in de woning van de beklaagde niet alleen enkele tientallen grammen marihuana, maar ook een mes en een knuppel. Voor het parket lag er dus ook een eerste aanklacht wegens gewapende handel. De verdachte verzekerde de rechtbank echter dat hij de stok en het mes niet gebruikte bij zijn drugsdeals.

Groot was de verbazing toen bleek dat de man niet aan zijn proefstuk toe was: de Drogen-Opa uit Emden had al 24 veroordelingen voor gelijkaardige feiten op zijn strafblad staan. Hoewel de rechter begreep dat ‘hij handelde om te overleven’, sprak ze de man toch streng toe: ‘Dit moet de allerlaatste keer zijn.’ Hij riskeert minimaal vijf jaar cel.

