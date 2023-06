Op 4 juli 1924 werd het restaurant van Hotel Caesars in de Mexicaanse grensstad Tijuana overspoeld door Amerikaanse toeristen die hun nationale feestdag vierden. Kok en hoteleigenaar Caesar Cardini had het zo druk dat zijn menukaart in een mum van tijd uitverkocht was. Dus gooide hij alles wat in de keuken nog voorhanden was bij elkaar, en de caesarsalade was geboren.

Ingrediënten(voor 4 grote eters)

1 gebraden kip

1 krop Romeinse sla of 4 little gems

Enkele sneden (oud) brood

3 el kappertjes

Flink wat groene verse kruiden zoals basilicum, dille en/of platte peterselie

1 scheut olijfolie

Wat extra parmezaanschilfers voor de afwerking

Voor de dressing

2 eierdooiers

1 teen knoflook

10-tal ansjovisfilets

5 el citroensap

2 el graanmosterd

½ tl worcestersaus

50 g parmezaan, heel fijn geraspt

300 ml neutrale olie

Grof zout & zwarte peper van de molen

Bereiding

1. Maak eerst de dressing door in een vijzel of een kleine keukenrobot de ansjovis en look tot een fijne pasta te mixen. Doe in een kom samen met de eierdooiers, mosterd, worcestersaus, het citroensap en enkele stevige draaien van de pepermolen. Meng met een garde. Voeg nu straalsgewijs de olie toe, terwijl je blijft kloppen. Wees zeker in het begin voorzichtig met olie toevoegen, zodat de olie de kans krijgt om te binden met de dooiers. Uiteindelijk moet je als resultaat een lopende mayonaise krijgen. Meng hier de geraspte parmezaan onder. Proef en kruid bij met zwarte peper.

2. Zet de gril van de oven aan en trek ondertussen het brood in stukken om er croutons van te maken. Leg in een grote ovenschaal of op een met bakpapier beklede plaat. Hussel alles met een scheut olijfolie, peper en een flinke snuf (grof) zout. Zorg dat stukjes zoveel mogelijk naast elkaar liggen en zet enkele minuten onder de gril. Houd de croutons goed in de gaten: als ze bruinen, roer dan om tot ze langs alle kranten krokant zijn geroosterd.

3. Pluk het vlees van de kip, trek in stukken en doe in een grote kom (waar je zo meteen makkelijk de hele salade in kunt mengen). Snijd de Romeinse sla in stukken. Haal de blaadjes basilicum en peterselie van hun steeltjes (scheur grote blaadjes doormidden). Doe alles bij de kip, samen met de kappertjes en croutons. Houd eventueel wat kruiden, croutons en kappertjes apart voor de afwerking.

4. Meng er nu de helft tot 3/4 van de dressing onder. Dit gaat het makkelijkst met je handen.

5. Leg de salade op een grote schaal en werk af met wat extra parmezaan, enkele draaien van de pepermolen en de opzij gehouden kappertjes, kruiden en croutons. Zet de rest van de dressing in een apart potje op tafel.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

