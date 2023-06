Mumford & Sons vervangt Stromae op Werchter

De Britse band Mumford & Sons begint hun Europese tour een paar dagen eerder om de openingsdag van Rock Werchter te headlinen nadat Stromae had afgezegd door zijn mentale gezondheid. Ook Froukje en Berre werden aan de line-up toegevoegd.

Mumford & Sons stonden in 2019 al eens op het hoofdpodium van Rock Werchter, maar dit jaar dus opnieuw. Op donderdag 29 juni zullen ze hun eerste Europese show in meer dan drie jaar spelen op het hoofdpodium van Werchter, aldus de organisatie.

Stromae is niet de enige artiest die zijn optreden op de openingsavond annuleerde, ook Nathaniel Rateliff & The Night Sweats cancelde hun passage in Werchter. De band annuleerde op één show na hun hele tour en dus ook hun stop in België. De Nederlandse Froukje zal hen vervangen. Tot slot werd ook Tiktok-sensatie Berre toegevoegd aan de line-up van vrijdag.

Rock Werchter vindt plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Onder meer Muse, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Rosalía en Lil Nas X staan op het programma voor deze editie. Er zijn enkel nog dagtickets voor donderdag en vrijdag beschikbaar.

