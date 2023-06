Juryleden twijfelen over doodsvonnis vlak voor uitvoering

De Amerikaan Michael Tisius wordt dinsdag geëxecuteerd voor een dubbele moord die hij in 2000 pleegde. Dertien jaar na het vonnis vragen 6 juryleden nu om clementie voor de terdoodveroordeelde.

Het was hoogzomer in 2000 toen Michael Tisius en Tracie Bulington binnendrongen in een gevangenis in Missouri om hun vriend Roy Vance te bevrijden. Tisius, 19 jaar op het moment van de feiten, doodde die nacht twee bewakers. Tien jaar later kostte het een jury ettelijke uren deliberatie vooraleer ze overeenkwamen dat hij daarvoor de doodstraf verdiende. Dinsdag wordt de straf uitgevoerd, alleen zijn niet alle juryleden even zeker over hun beslissing.

Zes juryleden, waaronder twee plaatsvervangers, stelden een verklaring op waarbij ze de gouverneur vragen om de doodstraf in een levenslange gevangenisstraf om te zetten. Hoewel de publieke opinie zich al decennialang meer en meer van de doodstraf afkeert, is het volgens experten zeldzaam dat juryleden ook formeel een standpunt innemen in een zaak waarover ze oordeelden.

Mensen veranderen

‘Ik geloof dat mensen kunnen veranderen en een tweede kans zouden moeten krijgen’, stelde een jurylid in een verklaring. De juryleden in kwestie zijn er nog steeds van overtuigd dat Tisius schuldig is en dat hij nooit zou mogen vrijkomen, maar nieuwe details die ze van de verdediging kregen, stellen de zaak in een ander daglicht. Het schrijnende verhaal van zijn jeugd vol misbruik en verwaarlozing, zijn mentale beperking en zijn goede gedrag in de gevangenis doen de juryleden twijfelen aan het initiële verdict. Ook heeft Roy Vance, die levenslang vastzit voor zijn rol bij de feiten, eerder al bekend dat hij Tisius gemanipuleerd heeft om het plan uit te voeren.

Twee juryleden getuigden bijThe New York Times over hoe de zaak hen bleef achtervolgen. Een vrouw die plaatsvervangend jurylid was, zei dat ze sindsdien leed aan angststoornissen en slapeloosheid en dat ze kampte met een groot schuldgevoel. Als ze had mogen stemmen, had ze niet gekozen voor de doodstraf, zei ze.

In de Verenigde Staten zijn er nog 27 staten waar de doodstraf uitgesproken wordt. In zeven daarvan geldt er wel een moratorium, waarbij de straf voorlopig opgeschort is met het oog op afschaffing. Er zijn maar vier staten die in 2023 al een executie uitgevoerd hebben: Florida, Oklahoma, Texas en Missouri.

