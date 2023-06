Hellend Vlak van Ronquières ligt meerdere dagen plat

Door een panne aan een van de poorten die boten toegang geven tot het Hellend Vlak van Ronquières is er sinds zaterdagnamiddag geen scheepvaartverkeer meer mogelijk op die plaats in het kanaal Brussel-Charleroi. Dat zou meerdere dagen het geval zijn, meldt de Service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures maandag.

Een kabel van de poort van bak één van het Hellend Vlak van Ronquières is zaterdag geknapt. Een boot met tarwe kwam daardoor geblokkeerd te zitten in de bak, maar niemand raakte gewond. Omdat bak twee sinds 2018 in renovatie is, kan er geen scheepvaartverkeer meer passeren.

Er zijn herstellingswerken gepland om de scheepvaart zo snel mogelijk te laten hervatten. ‘Maar het is moeilijk te zeggen hoe lang die werkzaamheden zullen duren en hoe we tewerk zullen gaan. Onze ploegen zijn gemobiliseerd, maar de omstandigheden zijn delicaat. Onze eerste doelstelling is om de geblokkeerde boot vrij te krijgen en vervolgens het verkeer te herstellen. Dit zou meerdere dagen in beslag kunnen nemen.’

Elke dag wordt de bak van het Hellend Vlak van Ronquières tien tot twaalf keer ingezet om boten te verplaatsen. De constructie werd op 1 april 1968 ingehuldigd en moet helpen om een traject met 55 sluizen en meer dan honderd meter hoogteverschil helpen overbruggen.

Het scheepvaartverkeer kan op de plaats van het Hellend Vlak tijdens de werken een omleiding volgen en op die manier toch zijn traject voortzetten.

Lees ook