Dat lavendel meer is dan een basisstof voor geurige oliën en zakjes, weten we al sinds lavendelchocolade. Onzichtbaar in deze cake kan het beroemde paarse bloemetje iedereen verrassen.

Ingrediënten

100 g zachte boter (kamertemperatuur)

100 g kristalsuiker

½ tl gedroogde lavendelbloemen

2 eieren

75 g gewone bloem

1 tl bakpoeder

1 grote rijpe peer (of 1 peer uit blik)

Voor de korst:

40 g amandelschilfers

40 g amandelpoeder

80 g bloem

50 g ijskoude boter

50 g rietsuiker

Bereiding

1. Warm de oven voor op 190 graden. Klop de boter met de suiker tot het geheel luchtig en wit wordt. Doe er 1 eitje bij. Als het ei mooi opgenomen is, mag je er het tweede bij doen. Mocht het mengsel te vochtig zijn, mag er al een el bloem bij zodat het deeg niet gaat schiften.

2. Roer er de rest van de bloem onder samen met het bakpoeder en de lavendel. Doe het deeg in een beboterde en bebloemde springvorm (maximaal 20 cm).

3. Schil de peer en snij in stukjes van 2 cm. Peren uit blik of bokaal laat je best eerst goed uitlekken. Leg de stukjes op het deeg. Neem nu een middelgrote kom en snij hierin de koude boter in hele kleine blokjes. Doe er alle andere ingrediënten bij en verkruimel alles. Als alles goed gemengd is, schep je het op het andere deeg. Druk het niet plat, laat het maar wat rustiek.

4. Zet de cake in de oven gedurende 40-45 minuten (afhankelijk van de oven). Check met een satéprikker of de cake gaar is. Als de taart goudbruin is en de satéprikker komt droog uit de taart, dan is ze klaar.

5. Haal uit de oven en wacht 10 minuten voor je de cake ontvormt.

Recept: Ann Vertriest

Foto: Ann Vertriest

