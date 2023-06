Britse regering koopt twee schepen om migranten in onder te brengen

De Britse regering heeft twee nieuwe schepen aangekocht waarin in totaal 1.000 migranten kunnen worden opgevangen. Dat heeft premier Rishi Sunak aangekondigd. Volgens Sunak loopt het aantal migranten dat in het Verenigd Koninkrijk aanmeert intussen af.

De Britse regering maakte van de bestrijding van illegale migratie over het Kanaal een van haar stokpaardjes. Volgens Sunak werpen de maatregelen nu hun vruchten af en is het aantal migranten dat de oversteek waagt met een vijfde gedaald in vergelijking met vorig jaar. Een terugkeerakkoord met Albanië heeft er bovendien toe geleid dat 1.800 mensen naar dat land konden worden teruggestuurd, zei hij maandag tijdens een persconferentie.

‘Vooraleer ik in december mijn plan lanceerde, was het aantal mensen dat in kleine boten het Verenigd Koninkrijk binnenkwam, meer dan verviervoudigd’’, zei Sunak. ‘Sommigen beweerden dat het probleem onoplosbaar was of een vast gegeven van de 21ste eeuw. Het geloof in politici om er iets tegen te doen, verdween. Maar natuurlijk blijft er nog een lange weg af te leggen.’

De regering kocht twee schepen aan om migranten in onder te brengen. Het eerste zal later deze maand aanmeeren in Portland en ongeveer 500 mannelijke asielaanvragers herbergen. De schepen moeten de druk op lokale besturen verlichten en vermijden dat hotels worden gebruikt om migranten op te vangen.

In 2022 staken in totaal 45.755 migranten het Kanaal over, een recordaantal sinds het begin van de tellingen in 2018.

