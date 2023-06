Kruidige kikkererwtenstoofpot uit India

Dit recept voor chana masala kan dienen als basis voor meer. Voeg op het einde een paar handjes spinazie toe aan deze stoofpot en je krijgt een chana palak. Of vul het gerecht aan met wat stukjes zoete aardappel die je na de eerste kruiding even laat meebakken.

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

Ingrediënten (voor 4 personen)

1 kg kikkererwten (uit blik) of 400 g gedroogde kikkererwten geweekt gedurende 1 nacht

2 tl zout

1 tl rood chilipoeder

½ tl bakpoeder

3 witte uien, in fijne blokjes

3 vleestomaten, in kleine blokjes

8 teentjes knoflook, fijngehakt

2 el fijngehakte gemberwortel

2 groene chilipepers, zonder zaadjes in fijne reepjes gesneden

2 handen vol korianderblaadjes met steeltjes, fijn gesnipperd

200 ml kokosmelk

Maisolie - ghee

2 el gedroogde fenegriekbladeren

1ste ronde kruiden: 2 laurierblaadjes, 1 kaneelstok, 6 peulen groene kardemom, 2 tl komijnzaadjes, 1 tl nigellazaad

2de ronde kruiden: 2 tl rood chilipoeder; 2 tl korianderpoeder, 2 tl zout, ½ tl kurkuma, 1 tl komijnpoeder

Bereiding

1. Of je nu start met de geweekte kikkererwten of de kikkererwten uit blik: we gaan ze beide koken in gekruid water om de smaak op te peppen. Zet de kikkererwten onder water samen met het zout, bakpoeder en chilipoeder. Breng aan de kook. De kikkererwten uit blik moeten maar 10 minuutjes koken, de geweekte kikkererwten zo’n 45 minuten, of tot je ze tussen je duim en wijsvinger kunt pletten.

2. Verhit in een diepe pan een scheut maisolie en een eetlepel ghee. Voeg alle kruiden van de eerste ronde toe en bak tot je ze begint te ruiken. Voeg de ui toe en stoof tot die goudbruin is. Voeg de look, gember en chili toe en roer even door. Voeg nu de tweede ronde kruiden toe. Laat even meebakken en doe er dan de gesneden tomaat bij. Zet het vuur hoog en laat het vocht verdampen zodat je een droge pasta krijgt.

3. Voeg de gekookte kikkererwten toe (giet het kookvocht niet weg, dat gebruiken we dadelijk nog) en kruid met de fenegriek en korianderblaadjes. Giet er de kokosmelk en een half kopje kookvocht bij.

4. Breng het geheel aan de kook, draai het vuur vervolgens lager, zodat het suddert en laat zachtjes een kwartiertje stoven zodat de smaken samenkomen.

Serveer met basmatirijst of brood.

Recept: Johanna Goyvaerts en Barbara Serulus

