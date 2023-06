Yvetot – Rue du Clos des Parts

De buurt waar de Franse schrijfster Annie Ernaux haar jeugd doorbracht, heeft in de loop der jaren een residentieel karakter gekregen.

Ruim een jaar voordat Annie Ernaux de Nobelprijs kreeg, gaf ik mijn Franse buurvrouw Les années cadeau. Omdat ik het met haar over meer heb dan over het va-et-vient, dacht ik haar met het boek – dat me zo had overweldigd – te kunnen plezieren. Na een halfjaar kwam er nog altijd geen reactie. Voorzichtig polste ik. Ja, ze had het meteen gelezen. Een vreselijk boek. ‘Ik lees geen literatuur om het verslag te krijgen van een banaal leven. Haar boekjes zijn trouwens te dun om goed te zijn. En dan ook nog dat simplistische Frans van haar.’

Voor de meeste Fransen wordt literatuur met veel krullen geschreven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze niks hebben met Ernauxs kale, uitgebeende taal.

De voorbije twee weken was ik op rondreis in Frankrijk. In verschillende boekhandels ben ik gaan polsen naar het succes van de schrijfster. De beleefdste reactie kreeg ik in de Dordogne. ‘Ernaux verdeelt de natie. Zelf vind ik haar boekjes best charmant, maar of ze de Nobelprijs verdient?’ In een chique boekhandel in Beaune werd ik eerst van top tot teen bekeken en dan naar de verdieping verwezen. Daar lag ze naast ­Colette. Nee, zelf had de verkoper haar niet gelezen en hij was dat ook niet van plan. In Yvetot, waar ze vandaan komt en een flink deel van haar oeuvre zich afspeelt, was ze uitverkocht. ‘Hier is ze helemaal niet graag gezien, elle a craché dans la soupe.’ Ze is een nestbevuiler.

De kans dat er een plaquette komt aan het huisje waar de schrijfster tot haar achttiende de slaapkamer met haar ouders deelde, is dan ook klein. De buurt heeft in de loop der jaren een residentieel karakter gekregen. Een man, die oud genoeg leek om haar te hebben gekend, draaide zijn rug naar mij. Voorzichtig gluurde ik binnen. Waar ooit het café annex de kruidenierszaak was, is nu een luchtige keuken. Met warm en koud water. Een luxe waar Annie Ernaux als kind tevergeefs naar bleef verlangen.

