Het idee dat bomen elkaar via een ondergronds netwerk van schimmels bijstaan, moet bijgesteld worden. Er is weinig wetenschappelijk bewijs, zeggen onderzoekers die zelf aan de oorsprong van het idee liggen. ‘Mensen willen dat het waar is. Het is haast een religie.’

Bomen gaan onder de grond, via hun wortels, een verbond aan met schimmeldraden, in een zogeheten mycorrhiza. Daar wisselen ze stoffen mee uit, het stelt hen in staat contact te leggen met andere bomen ...