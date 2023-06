Belgische economie toont twee gezichten

De Belgische economie blijft vooral draaien op de dienstensector, met dank aan de koopkrachtinjectie. De industrie heeft het lastiger.

De Belgische economie doet het goed, zoals bleek uit recente cijfers waarbij in het eerste kwartaal een groei van 0,50 procent werd opgetekend. Dat voorzichtige optimisme blijkt ook uit een meer diepgaande bevraging van de Nationale Bank bij een veertigtal bedrijven. De Nationale Bank ziet zo’n enquête als een nuttige aanvulling op het bestaande statistische arsenaal.

De enquête werd afgenomen tussen half april en half mei en toont een zeker optimisme. De inputprijzen zijn aan het normaliseren, wat suggereert dat de sterkste inflatieopstoot achter de rug is. Bedrijven zeggen ook dat ze de prijsstijgingen maar gedeeltelijk kunnen doorrekenen. Dat laat uitschijnen dat de inflatie verder zou afnemen. De dalende energieprijzen zijn daar verantwoordelijk voor.

Doordat de arbeidsmarkt krap blijft, besparen bedrijven eerder op interimarbeid en andere tijdelijke arbeidskrachten en op consultancy. Ze zetten eerder in op het bijeenhouden van hun vaste ploeg.

Farma op kop

De economische groei is vooral te danken aan de dienstensector die profiteerde van de verhoging van de koopkracht van de bevolking. Uitkeringen en lonen stegen het afgelopen jaar met 11 procent. Uit het eerder gepubliceerde conjunctuurrapport van de Nationale Bank blijkt dat de industrie onder druk staat. De enquête bij 40 bedrijven suggereert dan weer dat de industrie op korte termijn zich wat zou herpakken. ‘Als dat gebeurt, kan de kloof tussen de groei van de dienstensector en de industrie wat afnemen’, luidt het.

Op wat langere termijn is er wel bezorgdheid over de daling van de concurrentiekracht. Zeker bij multinationals is het lastiger om België te verdedigen als ideale locatie tegenover vestigingen in andere landen. De uitzondering lijkt de farmasector, die het goed blijft doen. De farmasector bepaalt meer en meer het ritme van de industrie.

Er lijkt ook een nuanceverschil tussen de regio’s. Waalse bedrijfsleiders zijn wat optimistischer gestemd dan hun Vlaamse collega’s.

