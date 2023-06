Een Amerikaans en Chinees oorlogsschip botsten bijna op elkaar in de straat van Taiwan. Washington verwijt Peking onverantwoorde manoeuvres, terwijl Peking meent dat Washington er de boel komt opstoken.

‘Een onveilige interactie’, oordeelt het Pentagon over een incident tussen een Amerikaans en Chinees oorlogsschip. Op zaterdag passeerde een Chinees schip rakelings langs een Amerikaanse torpedobootjager. Daarop nam het Amerikaanse schip gas terug. Op het dichtste punt waren de boegen van beide schepen ongeveer 140 meter van elkaar verwijderd. Washington bracht beelden naar buiten van wat in Amerikaanse pers als ‘bijna-botsing’ wordt omschreven.

Vooral de plaats van het incident baart zorgen: de straat van Taiwan. Die waterweg scheidt Taiwan van het Chinese vasteland. Volgens de Chinese minister van Defensie Li Shangfu hebben de VS daar niets te zoeken. ‘Het gaat om provocatie uit eigenbelang’, reageerde de minister. Een ‘ernstige confrontatie’ tussen de twee landen zou ‘een ondraaglijke ramp zijn voor de wereld’.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Amerikanen Peking van een gevaarlijk militair manoeuvre beschuldigen. Vorige week ging het nog om een gelijkaardig incident, maar dan in de lucht. Ook toen brachten de VS beelden naar buiten.

Lees ook