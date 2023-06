Zlatan Ibrahimovic (41) kondigt voetbalpensioen aan

Zlatan Ibrahimovic (41) houdt het voor bekeken als profvoetballer. Dat maakte de Zweedse aanvaller zondagavond bekend na de thuismatch tegen Hellas Verona (3-1) op de 38e en laatste speeldag van de Serie A.

‘Het is tijd om afscheid te nemen van het voetbal, en niet alleen van jullie. Er zijn nu te veel emoties, hup Milan en tot ziens’, zei Ibrahimovic in de microfoon op het veld in San Siro. Zaterdag kondigde AC Milan aan dat Ibrahimovic afscheid zou nemen van de Rossoneri, maar uiteindelijk komt er een einde aan de indrukwekkende carrière van ‘Ibracadabra’.

Ibrahimovic keerde in 2019 terug naar AC Milan, dat vorig seizoen voor het eerst in elf jaar nog eens de landstitel veroverde. Door veelvuldig blessureleed kwam de Zweedse cultspits dit seizoen amper aan de bak. Hij speelde slechts vier competitiewedstrijden en was daarin goed voor één doelpunt. Eind april raakte hij geblesseerd aan de kuit. Hij kwam sindsdien niet meer in actie voor Milan, waar hij ploegmaat was van Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Divock Origi en Aster Vranckx.

Tears in everyone's eyes.



Zlatan is immense,



???????????? ???? pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

Ibrahimovic speelde tussen 2010 en 2012 ook al voor AC Milan. Daarnaast heeft hij ook een verleden bij Ajax, Juventus, Inter Milaan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United. Hij werd twee keer kampioen in Nederland, één keer in Spanje, vier keer in Frankrijk en maar liefst vijf keer in Italië. Tussen zijn tijd bij Manchester United en zijn terugkeer naar Milaan speelde hij van maart 2018 tot november 2019 ook in de MLS voor Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic verzamelde 122 caps voor Zweden, waarvoor hij 62 doelpunten maakte. In maart kwam de spits voor het laatst in actie voor zijn land, hij speelde toen 17 minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels (0-3 nederlaag).

?? L'extraordinaire palmarès de Zlatan Ibrahimovic !



???????? Ligue 1

???? Coupe de France

?????? Trophée des Champions

?????? Coupe de la Ligue

?? Liga

?????? Supercoupe d'Italie

?????????? Serie A

???? Eredivisie

???? Supercoupe d'Espagne

?? League Cup

?? Community Shield… pic.twitter.com/2go8T1BrGE — RMC Sport (@RMCsport) June 4, 2023

Milan rondt het seizoen in de Italiaanse hoogste afdeling af op de vierde plaats met 70 punten en mag zich zo opnieuw opmaken voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Zijn er ook bij: kampioen Napoli, nummer twee Lazio en het Inter van Romelu Lukaku.

Atalanta en AS Roma plaatsten zich op de laatste speeldag voor de Europa League door respectievelijk Monza (5-2) en Spezia (2-1) te verslaan. Juventus won met 0-1 bij Udinese en eindigt zevende, goed voor een ticket voor de Conference League (als het geen straf krijgt van de UEFA).