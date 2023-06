Ook maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdam

Ook maandagochtend rijden er geen treinen van en naar de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Dat meldt de Nederlandse spoornetbeheerder ProRail op Twitter. De storing op de verkeersleidingspost is nog niet opgelost en heeft ook een impact op andere delen van het land. Reizigers worden opgeroepen niet naar Amsterdam en omgeving te komen.

Zondag ontstond in de namiddag een storing op de verkeersleidingspost. De storing was na korte tijd verholpen, maar keerde tegen de avond terug. In de nacht van zondag op maandag reden er geen treinen meer van en naar de Nederlandse hoofdstad Amsterdam en station Schiphol Airport. De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS riep reizigers in en rond Amsterdam op om in de nacht van zondag op maandag ander vervoer te regelen of hun treinreis uit te stellen.

De IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail is helaas nog niet op gelost. ProRail en NS betreuren het dat we vannacht veel reizigers niet thuis hebben kunnen brengen en dat zij op het station hebben moeten overnachten. Lees: https://t.co/yi31DAMhMV — ProRail (@ProRail) June 5, 2023

Zondagavond trad Harry Styles op in de Ziggo Dome, een concertzaal in Amsterdam-Zuidoost. Door de storing moesten heel wat concertgangers die met de trein gekomen waren, ander vervoer naar huis regelen. Wie daar niet in slaagde, kon tijdelijk in de Ziggo Dome terecht. Rond middernacht werd er water uitgedeeld. Ook konden gestrande concertgangers daar op stoelen plaatsnemen en hun telefoons opladen.

‘ProRail en NS betreuren het dat we vannacht veel reizigers niet thuis hebben kunnen brengen en dat zij op het station hebben moeten overnachten. Dit is niet wat reizigers van ons mogen verwachten’, klinkt het maandag bij ProRail.

