Prins Harry eerste Britse royal in 130 jaar die komt getuigen in de rechtbank

Prins Harry is lang niet de eerste en enige Britse ‘senior royal’ die met de rechtbank in aanraking kwam. Een historisch overzicht.





Edward VII

De laatste keer dat een hooggeplaatst lid van de Britse koninklijke familie in de rechtbank getuigenis aflegde, was in 1891. Toen was Edward VII – hij was op dat moment nog geen koning – opgeroepen als getuige in een lasterproces over een kaartspel. Twintig jaar eerder, in 1870, zat hij ook al eens op de getuigenbank in een echtscheidingszaak, waarin hij er – valselijk – van werd beschuldigd een affaire te hebben met de vrouw van een parlementslid.





George V

Zijn zoon George V werd in 1910 door een republikeinse krant beschuldigd van bigamie, kort nadat hij koning was geworden. Het kwam tot een rechtszaak, waarin George geen persoonlijke getuigenis kwam afleggen, maar wel een schriftelijke verklaring liet voorlezen waarin hij de bigamie ontkende. De auteur van het artikel werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens smaad.





Charles I

In 1649, na het einde van de Engelse burgeroorlog, werd Charles I berecht wegens verraad. De koning weigerde de bevoegdheid van de rechtbank te erkennen, maar werd toch schuldig bevonden en ter dood veroordeeld.





Prins Andrew

In 2012 werd Harry’s oom, prins Andrew, in de Verenigde Staten aangeklaagd door Virginia Giuffre wegens vermeend seksueel misbruik toen ze een tiener was. De zaak paste in de onverkwikkelijke zedenaffaire rond Andrews vriend, wijlen Jeffrey Epstein, de wegens zedenfeiten veroordeelde financier die in de gevangenis zelfmoord pleegde. Andrew schikte de zaak vorig jaar. Hij heeft nooit enig wangedrag toegegeven en is evenmin beschuldigd van strafbare feiten.





Prinses Anne

Ook prinses Anne, de enige dochter van wijlen koningin Elizabeth, kreeg al te maken met het Britse gerecht. In 2001 pleitte ze schuldig aan een zware snelheidsovertreding, die haar 400 pond boete en vijf strafpunten op haar rijbewijs opleverde. Een jaar later werd ze de eerste Britse royal in 350 jaar die veroordeeld werd voor een misdrijf, omdat ze niet had kunnen voorkomen dat een van haar honden twee kinderen beet.