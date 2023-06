Temperaturen tot 30 graden op komst

De week begint zonnig met maxima tussen 21 en 25 graden in het binnenland en zelfs pieken tot 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Aan zee blijft het koeler met maxima rond 17 graden. Vanaf vrijdag klimt het kwik richting maxima tot 30 graden. Zaterdag kan het zelfs 31 graden worden. Dat meldt het KMI.

De nacht van maandag op dinsdag is helder, al kunnen tegen de ochtend lage wolkenvelden opduiken aan de kust. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 14 graden elders.

Dinsdag wordt het opnieuw zonnig. In de loop van de namiddag ontstaan er landinwaarts stapelwolken, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 17 graden vlak aan zee en 21 tot 26 graden in het binnenland. De wind is matig. Aan zee wordt de wind na de middag vrij krachtig.

Woensdag begint zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen zich in het binnenland stapelwolken. In de late namiddag of avond is er vooral in de Oostkantons kans op een regen- of onweersbui vanuit Duitsland. De maxima schommelen tussen 17 graden vlak aan zee en 24 tot 25 graden in het binnenland. De wind is nog altijd matig. Aan zee wordt de wind na de middag vrij krachtig.

Donderdag schommelen de maxima nog tussen 17 graden vlak aan zee en 26 graden in het binnenland, maar de dagen daarna klimt het kwik omhoog. Vrijdag wordt het warm met maxima van 25 tot 30 graden. Zaterdag wordt het zelfs 26 tot 31 graden.