Telex sport

Philippe Clement ontslagen bij AS Monaco

Voetbal

AS Monaco heeft Philippe Clement (49) bedankt voor bewezen diensten. De ex-trainer van onder meer KRC Genk en Club Brugge betaalt het gelag voor de magere zesde plek in de Franse competitie, waardoor Monaco volgend seizoen niet op het Europese niveau actief zal zijn. Monaco leed zaterdag tegen Toulouse een 1-2 thuisnederlaag, de derde op rij, en eindigde op de zesde plaats, terwijl in Frankrijk enkel de top vijf Europa in mag. Enkele maanden geleden waren de Monegasken nog in de running voor Champions League-voetbal.

Clement werd in januari 2022 aangesteld en stond 73 matchen aan het roer. Vorig seizoen haalde hij met Monaco de derde plaats. (blg)

Ook Benzema verlaat Real

Voetbal

Karim Benzema (35) verlengt zijn aflopend contract bij Real niet. De Franse aanvaller, winnaar van de jongste Gouden Bal, kwam in 2009 naar de Koninklijke. In veertien seizoenen won de spits met Real 25 prijzen, een clubrecord dat hij deelt met de Braziliaan Marcelo. Waar Benzema naartoe gaat, is nog niet bekend, maar volgens Spaanse media heeft hij een lucratief voorstel van de Saudische club Al-Ittihad op zak.

Real had eerder al het vertrek aangekondigd van Eden Hazard, Marco Asensio en Mariano Diaz. (blg)

Arnaud Démare wint Brussels Cycling Classic

Wielrennen

(wvo)

Arnaud Démare heeft de Brussels Cycling Classic (1.Pro) op zijn naam geschreven. De Fransman van Groupama-FDJ was na 207 warme kilometers in en rond de Belgische hoofdstad de sterkste van een uitgebreide kopgroep. Démare remonteerde een vroeg vertrokken Biniam Girmay en won voor Tobias Lund Andresen, Jordi Meeus werd derde.

Eerste seizoens­zege voor Neuville

Rally

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) hebben de Rally van Sardinië gewonnen, de eerste zege dit seizoen. Esapekka Lappi eindigde als tweede en bezorgde Hyundai de eerste dubbel.

Wereldkampioen Kalle Rovanperä eindigde als derde. De Fin won ook nog de afsluitende powerstage en blijft leider in de WK-tussenstand. Thierry Neuville springt van de vijfde naar de tweede plaats en volgt op 25 punten. (blg)