Massaal protest tegen regering in Polen

Honderdduizenden mensen zijn zondag in Warschau de straat op gegaan om te demonstreren tegen de Poolse regering. Die massale opkomst is grotendeels het gevolg van de inwerkingtreding van een nieuwe wet, waardoor een commissie politici kan uitsluiten van verkiezingsdeel­name als zij in het verleden beïnvloed zouden zijn door Rusland.

De wet, door de oppositie ‘Lex Tusk’ gedoopt, lijkt een regelrechte aanval op oud-premier Donald Tusk van oppositiepartij Burgerplatform (PO), die dit najaar als partijleider de strijd met PiS wil aangaan. Tusk sloot destijds een gasdeal met Rusland.

President Andrzej Duda (PiS) deed ­afgelopen vrijdag al aanbevelingen om de scherpe kantjes eraf te ­halen, want hij had niet alleen veel kritiek gekregen van de Poolse ­bevolking, maar ook van juristen, de EU en de VS. De Europese Commissie dreigde bij monde van ­Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders met maatregelen.

Maar het kwaad was al geschied voor de demonstranten. Na de ­introductie van de ‘Lex Tusk’ besloten bijna alle oppositiepartijen mee te lopen met de mars. Behalve Poolse en Europese vlaggen wapperden er ook opvallend veel ­regenboogvlaggen. Organisaties die pleiten voor vrije media, voor de onafhankelijke rechtspraak en voor vrouwenrechten waren aanwezig. Wat hen allen bindt: hun aversie tegen PiS.

