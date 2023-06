Sinds Océade in 2018 de deuren sloot, jagen Brusselse drarries hun pleziertjes na op de Gentse Blaarmeersen. ‘In Molenbeek is geen plek en hier kijken ze ons aan met de nek.’

Gisteren is een ander land en de grenzen zijn gesloten. Dat is een Nederlandse tegeltjeswijsheid. Tot de eeuwwisseling was het Gentse recreatiedomein de Blaarmeersen inderdaad een ander land. Studenten ...