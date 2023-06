Drama bij Union: bijna een volledige helft kampioen, maar dan loopt het helemaal fout

Een jaar na het sprookje met fataal einde is het wéér Club Brugge dat Union de titel kost. Alles leek in kannen en kruiken, tot een surreëel slot. Late goals van Homma, Lang en Sandra lieten het Dudenpark verslagen achter (1-3). Niemand die dit had kunnen bedenken.

Geel en blauw, in en rond het Dudenpark zag je zondagmiddag haast geen andere kleuren. Het moest een mooie zondagavond worden, een historische zelfs. De eerste titel sinds 88 jaar (!). ‘90 minuten om ons te doen dromen’, las een spandoek vooraf.

Het duurde niet eens zolang voor er gedroomd werd. Rond kwart na zeven ging het stadion uit zijn dak toen de tussenstand vanuit Genk doorsijpelde. Nog geen twintig minuten later, meteen na de rust, vielen mensen elkaar in de armen. Brighton-huurling Adingra zette de een-twee op met Boniface en plaatste zijn twaalfde van het seizoen voorbij Mignolet. Het kampioenschap lag binnen handbereik.

En zeggen dat net die twee hoofdrolspelers het in de eerste helft eigenlijk lieten afweten. Nochtans leek het goed nieuws, dat Boniface weer fit bevonden was. Net als Teuma kon hij aantreden. Met of zonder inspuiting, al dan niet voor de volle honderd procent verlost van zeurende pijn, dat deed er vandaag niet toe. Wie kampioen wil spelen, zeurt niet en geeft zich voor het volle pond, zeker als je een hoeksteen van de ploeg bent. Ondanks een verband om zijn linkerbil ontpopte Teuma zich tot de man die zijn ploeg richting titel stuwde.

Adingra juicht. Foto: Isosport

Hoewel Club Brugge de eerste écht goeie kans versierde – Nusa die erdoor werd gestuurd maar op Moris stuitte – was het altijd weer Teuma die de hoop van de Unionisten aanwakkerde. Eerst zette hij Adingra alleen voor Mignolet met een heerlijke doorsteekpass, maar de Ivoriaan mikte voorlangs. Enkele tellen later legde Teuma zelf aan, maar Mignolet stak er een hand voor. Rond het halfuur stuurde de aanvoerder van Union Boniface diep, maar ook diens halfbakken poging ging recht naar Mignolet.

Een volledig fitte Boniface had daar een lel op gegeven, maar helaas voor Union ontnam de pijn aan zijn enkel hem – net als op Antwerp – van zijn krachten. Passes gingen verloren, duels de mist in, Boniface smeekte haast om zijn vervanging. Tot hij kort voor de rust met een ‘steunbeenpass’ uitpakte, die ook al tot gevaar had moeten leiden, had Adingra iets meer scherpte aan de dag gelegd. Geraerts bleef rustig en liet Boniface staan, een vitale beslissing. (Moeten we ook nog vermelden: Machida die op een kort genomen corner beter had moeten koppen.)

Dat Club Brugge standhield, lag dus vooral aan het gebrek aan scherpte van de Union-aanvallers. De uittredende landskampioen vocht wel, maar kwam zelf gehavend voor de dag. Sabbe kreeg als vervanger van de geschorste Odoi zijn eerste basisplaats, maar had het net als Buchanan moeilijk. Zonder een zieke Vermant, met een bank die behalve Sowah alleen jeugdspelers telde, moest Nusa zelfs in de spits staan.

Union laat het liggen

Na de 1-0 werd het nagelbijten. Lang, uitgefloten voor rust na een akkiefietje met lieveling Teuma, dwong Moris plat te gaan. Kandouss even later ook toen hij met een tussenkomst bijna zijn eigen doelman verschalkte. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg bezeerde Teuma zijn rechterknie bij een half geblokt schot dat Mignolet tot een redding dwong. Hij probeerde nog wel maar moest iets na het uur toch naar de kant voor Puertas. Net dan bleek ook dat Antwerp weer gelijk had gemaakt.

De zon zakte, maar de temperatuur steeg doordat Union de match niet definitief beslechtte. Boniface, eindelijk met een van zijn kenmerkende acties, poeierde de bal naast.

Tot bleek dat Genk weer scoorde en niemand nog op zijn zitje wilde gaan zitten. Lapoussin, Puertas: de 2-0 ging er niet in. Club Brugge leek niet in staat nog weerstand te bieden. Maar in de laatste minuut gebeurde het onwaarschijnlijke. Union ontzette niet goed na een hoekschop, waarna Shion Homma, een 22-jarige Japanner van Club NXT die een week eerder zijn debuut maakte, de 1-1 maakte.

Union ging in allerijl op zoek naar de 2-1, maar liep meteen op een vlijmscherpe counter. Homma buitte die prima uit en schonk Lang de 1-2. Het werd muisstil. Tranen welden op. De extra tijd bracht geen verandering. Wel nog de 1-3 van Sandra. Club Brugge dan toch nog scherprechter van dienst. Ongeloof, verdriet, frustratie. Maar ook applaus vanuit de tribunes. Wat een drama. Weer een historische kans verkeken. Kan Union dit te boven komen en een derde krijgen?

Weer een historische kans verkeken voor Union. Foto: Kristof Vadino

