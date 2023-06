Parijse triomfboog in nieuwe kleuren

Het viel bij vele waarnemers niet goed om de Parijse Arc de Triomphe, een monument dat de soldaten van de Eerste Wereldoorlog eert, plots versierd te zien met een regenboog, symbool van de lgbti-gedachte. Althans, dat dachten ze, want de kleurrijke krans rond de bekende poort aan de Place Charles de Gaulle was enkel virtueel versierd, door de 3D-artiest Ian Padgham, die bekend geworden is met dat soort stunts.

Padgham verbaast er zich in een reactie aan AFP over dat mensen nog steeds moeilijk het onderscheid kunnen maken tussen wat echt is en wat dat eigenlijk niet kan zijn. Hij heeft zijn video bedoeld als een hommage aan de Gay Pride, die op 24 juni plaatsvindt in Parijs. Hij wil het belang van liefde en verdraagzaamheid aantonen.