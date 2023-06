Circusgezelschap Side-Show experimenteert met ‘relaxed performances’: het zaallicht blijft aan en praten mag. Voor een neurodivers publiek maakt het de drempellager. ‘We moeten dringend nadenken over wie er niét in onze zalen zit.’

Bij mijn aankomst in de Gentse Vooruit wacht een productiemedewerkster me op. ‘Permit to ask’, staat er op haar T-shirt. Geduldig legt ze me de route naar de Domzaal uit. Op voorhand had ik ook een presentatieboekje ...