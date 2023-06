De voetbalhemel bevindt zich even in de ‘Hel van Deurne-Noord’: Antwerp is voor het eerst in 66 jaar landskampioen, de vijfde titel in de clubgeschiedenis. In de extra tijd zorgde Toby Alderweireld tegen Genk voor de verlossende 2–2. Union grijpt zelfs naast de tweede plek.

Antwerp leek uitgeteld tegen het canvas te liggen: Union stond 1–0 voor en zelf keek het tegen een 2–1-achterstand aan. Maar toen achtte Toby Alderweireld zijn moment gekomen. Met een schicht van buiten de zestien trapte hij de gelijkmaker in de winkelhaak. De 17.000 supporters die naar de Bosuil waren afgezakt, om er wedstrijd tegen Racing Genk op een reuzenscherm te volgen, stormden het veld op, terwijl Mark van Bommel het zelf amper leek te kunnen geloven. De avond was dan ook al een stevige rollercoaster geweest, waarin afwisselend Genk en Union virtueel aan de leiding hadden gestaan.

Meer nog dan de misgelopen titel vorig jaar moet dit hard aankomen in Vorst. Ruim een uur lang leken de Brusselaars tegen Club Brugge op weg naar hun eerste landstitel sinds 1935. Ze hadden de wedstrijd onder controle, maar vanuit het niets maakte de Japanner Shion Homma de gelijkmaker en even later dompelde Noa Lang het Dudenpark helemaal in rouw.

Brusselse hoop

Vlak na de rust waren de geel-blauwe vlaggen er, samen met de decibels, de hoogte ingegaan: wat 45 minuten lang niet gelukt was, lukte meteen na de pauze wel: scoren. Victor Boniface zette Simon Adingra, de topschutter van Union, vrij voor doel met een knappe een-twee en die plaatste de bal rechts voorbij Simon Mignolet. Het twaalfde competitiedoelpunt van de Ivoriaanse flankaanvaller, uitgeleend door Brighton & Hove Albion, leek zonder twijfel zijn belangrijkste van het seizoen te worden. Want een kleine 50 kilometer verder keek Antwerp op dat moment tegen een achterstand aan, nadat Tolu Arokodare Racing Genk in het slot van de eerste helft op voorsprong had gebracht.

Union verloor dit seizoen nog geen enkele keer nadat het op voorsprong was gekomen – 27 keer won het, twee keer speelde het gelijk. Antwerp wist dus wat het te doen stond als het alsnog kampioen wilde worden: twee keer scoren. Dat klonk simpeler dan het was, want Genk had vijftien van zijn negentien thuiswedstrijden gewonnen en aanvallend stelde het team van Van Bommel te weinig voor. Maar terwijl Alderweireld en co. de gelijkmaker plots beet hadden – Gyrano Kerk plaatste van dichtbij in de korte hoek binnen, een rood-witte levenslijn – had Union een fikse opdoffer te slikken gekregen: Teddy Teuma, opgelapt voor het do or die-duel, moest op het uur geblesseerd naar de kant. Een aderlating, want tot dan was vrijwel elke Brusselse aanval via de Frans-Maltese kapitein gepasseerd.

Dubbeltje op zijn kant

Het doelpunt van Kerk deed de hoop bij de oudste club van het land herleven, maar in de 75ste minuut leek Antwerp toch in de touwen te hangen: na een prima aanval had Bryan Heynen de 2–1 binnengetrapt en Genk virtueel op de tweede plaats geparkeerd. Van Bommel zocht een antwoord, leek het niet te vinden, maar dan tekende ex-Rode Duivel Alderweireld voor de waanzinnige ontknoping.

De oudste club van het land had vorige week al alles in gereedheid gebracht om de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis te vieren, maar zoals zo vaak dit seizoen speelde het te afwachtend en rekende het op zijn uitstekende verdediging en doelman. Dat leek The Great Old ook vanavond nog zuur te zullen opbreken, maar uiteindelijk verzilverde het zijn herkansing. Al was het een dubbeltje op zijn kant.

27 jaar geleden

Begin mei won Antwerp ook al de Beker van België, 27 jaar is het al geleden dat een Belgische club nog eens de dubbel lukte, toen was Club Brugge aan het feest. Voor Mark van Bommel is het een revanche. Die werd na amper vier maanden de laan uitgestuurd bij het Duitse Wolfsburg en ook zijn passage bij PSV was geen onverdeeld succes. Hij heette geen trainer voor de top te zijn. Nu heeft de Nederlander die als speler de titels aan elkaar reeg – hij verzamelde er met PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan acht – zijn revanche beet.

Union blijft voor het tweede jaar op rij met lege handen achter. Het grijpt zelfs naast het ticket voor de derde voorronde van de Champions League – dat gaat door het gelijkspel naar Racing Genk – en moet zich troosten met de Europa League. Het Brusselse voetbalsprookje is vanavond uitgedraaid op een nachtmerrie.

Eindstand Champions’ Play-Offs

1. Antwerp - 47 punten

2. Genk - 46 punten

3. Union - 46 punten

4. Club Brugge - 36 punten

DOELPUNTEN: 46’ Adingra 1–0; 89’ Homma 1–1; 90’ +3’ Lang 1–2; 90’+10’ Sandra 1–3

RACING GENK-ANTWERP2–2

DOELPUNTEN: 45’ + 1’ Tolu 1–0; 58’ Kerk 1–1; Heynen 2–1; 90’+4’ Alderweireld 2–2