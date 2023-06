Zijn we niet allemaal multitaskende screenagers, zoals tieners?

Mijn dochter leert over de Romeinse beschaving. Geheel in stijl, languit op bed, leest ze op haar laptop over het Colosseum terwijl op haar telefoonscherm een Amerikaanse serie speelt. Dat helpt haar bij het concentreren, zegt ze. Het idee dat Ginny & Georgia iets bijdragen aan mijn dochters kennis over de Romeinen lijkt me absurd, maar haar aanpak is niet uniek. We noemen de beeldminnende tienergeneratie niet zomaar screenagers.