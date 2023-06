Het lijkt wel dat er geen verzoening mogelijk is tussen Albanese en Servische Kosovaren, stelt Johan de Boose ter plekke vast. De Europese Unie houdt best een oogje in het zeil, om een herhaling van de oorlog 25 jaar geleden te voorkomen.

Johan de Boose Schrijver en Oost-Europakenner

Een week of twee geleden at ik pizza in Mitrovica, in een restaurantje in het noorden van Kosovo ...