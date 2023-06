Rammstein reageert op beschuldigingen van misbruik: ‘We nemen dit buitengewoon ernstig’

De Duitse metalband Rammstein heeft gereageerd op de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door frontman Till Lindemann. ‘We nemen dit ernstig, maar willen niet voorbarig veroordeeld worden.’

‘Door de publicaties van de voorbije dagen zijn bij het publiek en vooral bij onze fans irritaties en vragen ontstaan. De verwijten hebben ons allemaal zeer getroffen, en we nemen ze buitengewoon ernstig.’ Zo reageert de Duitse metalband Rammstein met een mededeling op hun website op de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van hun frontman, zanger Till Lindemann (60).

Die kwamen vorige week op gang nadat een Ierse fan op Twitter vertelde dat ze vermoedde dat er bij een concert in Vilnius drugs in haar drank werden gedaan tijdens een afterparty met de band. Nadien verzamelden Duitse media zoals de Süddeutsche Zeitung, NDR en Tagesschau getuigenissen van een tiental vrouwen over bedenkelijke praktijken in de entourage van Lindemann. Ze vertelden hoe een vrouw uit zijn kennissenkring jonge fans selecteert voor exclusieve feestjes met de band. Enkele van hen beschreven hoe ze gedrogeerd werden bij die gelegenheden. Anderen getuigden dan weer dat Lindemann hen had aangerand.

’Onze fans moeten zich goed en veilig voelen’

Rammstein reageerde eerst door de beschuldigingen over het concert in Vilnius categoriek te ontkennen. Op de verdere berichtgeving van de Duitse media reageert de band nu via zijn website dat ‘het voor ons belangrijk is dat onze fans zich bij onze shows goed en veilig voelen, voor én achter het podium. We veroordelen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.’

Rammstein vraagt voorts om mensen die beschuldigingen uiten, niet te veroordelen. ‘Zij hebben recht op hun visie op de dingen. Net zoals wij ook een recht hebben, met name om niet voorbarig veroordeeld te worden.’

Rammstein is momenteel bezig aan een Europese tournee. Zaterdag speelden ze in Denemarken, woensdag staat een passage in München gepland. Begin augustus speelt de band drie dagen na elkaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

