De wankele stoel van de rechter

Tien dagen na de uitspraak in de zaak-Sanda Dia is de commotie daarover nog lang niet gaan liggen. Een flink deel van de bevolking vindt de keuze van de drie zetelende rechters voor werkstraffen onbegrijpelijk. Nochtans valt die keuze wel degelijk binnen de marges van de wet. De mogelijkheid wordt voorzien in artikel 37 quinquies van het Strafwetboek en wordt in zaken van onopzettelijke doodslag veelvuldig toegepast. Eerder dit jaar werden vijf leden van een Luikse studentenclub schuldig bevonden aan het overlijden van een schacht tijdens een doopritueel. Ook zij kregen daarvoor werkstraffen.