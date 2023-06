Herregodts strandt op tien meter, Laporte wint openingsetappe in Dauphiné

Vroege vluchter Rune Herregodts (Intermarché - Circus - Wanty) heeft net naast de mooiste zege in zijn carrière gegrepen. In de laatste rechte lijn leek de Aalstenaar op weg naar de zege, maar op tien meter van de streep kwam het uitgedunde peloton toch nog terug. Snelste van het pak was de Fransman Christophe Laporte (Jumbo - Visma). Herregodts finishte nog derde.