Autoritaire Max Verstappen rijdt van polepositie naar winst in GP van Spanje

Er lijkt geen maat te staan op Max Verstappen. Gisteren veroverde de Nederlander op dominante wijze de polepositie. Vandaag heeft hij deze plaats niet meer afgegeven. De tweevoudige wereldkampioen wint voor het tweede jaar op rij in Barcelona en loopt zo weer wat verder uit op ploeggenoot Sergio Perez.

Wat voorafging...

Verstappen verzilverde op dominante wijze de polepositie. Tijdens de eerste serie snelle runs zette de Nederlander de voorlopig snelste tijd neer. Eerste achtervolger Hamilton finishte tijdens die eerste serie bijna een seconde achter hem. Achter Verstappen was het gelukkig een stukje spannender. Uiteindelijk was het de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) die naast Verstappen op de eerste rij mocht vertrekken. Charles Leclerc en Fernando Alonso stelden teleur. Voor het eerst sinds Monaco 2019 werd de Monegask uitgeschakeld in Q1. Alonso geraakte niet verder dan een negende tijd.

Hoe verliep de start?

Max Verstappen kende vanaf de start geen problemen met de opkomende Carlos Sainz. De tweevoudige wereldkampioen verdedigde de eerste bocht sterk. Na iets meer dan tien ronden had de Nederlander al een gunstige voorsprong van acht seconden. Voor Lando Norris begon de GP met een domper. Op de tweede rij tikte hij zijn landgenoot Lewis Hamilton aan en leek vooral zijn McLaren veel schade opgelopen te hebben. De voorvleugel was flink geteisterd en moest vervangen worden.

Aston Martin beleefde dan weer een droomstart. Lance Stroll reed eventjes op een mooie derde plek na de start. Ploegmaat en thuisrijder Alonso was ondertussen opgeklommen tot de zesde plaats. Na de kleine aanvaring met Norris startte Hamilton aan zijn inhaalmanoeuvre. Na vijftien ronden snuffelde hij zelfs aan de achtervleugel van Sainz. Ondertussen begon Charles Leclerc in zijn Ferrari aan zijn achtervolging. De Monegask klom op naar plaats vijftien.

Hoe kwam de zege tot stand?

Voor de start werd de zege al aan Verstappen toegewezen en de Nederlander bevestigde door van start tot finish aan de leiding te rijden. Hij kwam geen enkele keer in de problemen. Even leek de snelste ronde op naam te komen staan van George Russell van Mercedes maar op het einde griste de tweevoudige wereldkampioen de snelste ronde nog mee. De puntjes op de i. Op het einde communiceerde Verstappen dat zijn banden weinig grip meer hadden maar met een voorsprong van veertig seconden kon de Nederlander probleemloos wisselen.

Wie onderscheidde zich?

Naast de suprematie van Verstappen reden Hamilton en Russell van Mercedes een zeer sterke GP. Hamilton kwam vrij snel in de tweede positie en gaf deze plaats niet meer af. Zijn Britse ploegmaat Russell mocht ook het podium op na een sterke inhaalrace vanaf plaats twaalf. De Spanjaard Sainz moest machteloos toekijken hoe beide Mercedessen hem voorbij snelden.

Verstappens ploegmaat Sergio Perez, die op de elfde plaats moest starten, kon tijdens de race ver naar voor oprukken. Hij eindigde als vierde, de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) werd in zijn thuisrace vijfde.

Wie had zijn dagje niet?

Van beide thuisrijders Carlos Sainz en Fernando Alonso werd veel verwacht, maar beide Spanjaarden konden niet overtuigen. Sainz startte naast Verstappen op de eerste rij maar moest uiteindelijk vrede nemen met een vijfde plek. Fernando Alonso boekte met zijn zevende plaats voorlopig zijn slechtste resultaat van het seizoen.

Lando Norris beleefde een dag om snel te vergeten. Door een botsing met landgenoot Hamilton was zijn voorvleugel beschadigd. Zijn McLaren moest direct naar de kant voor een wissel en verloor enkele kostbare seconden. Uiteindelijk eindigde hij op een zeventiende plek.

Charles Leclerc kende eveneens een moeilijke namiddag. De Monegask moest na een teleurstellende kwalificatie vanaf de pitstraat starten. Leclerc maakte nog enkele plaatsen goed maar viel met een elfde plek net buiten de punten.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Een vrij onopvallende editie waar de winnaar nog voor de start al bekend was. Bovendien was de GP van Spanje een droge editie zonder spanning en sensatie. We raden u zeker aan om de start nog eens te herbekijken als u de race gemist hebt. Voorts was het ook wel spannend voor de posities achter Verstappen.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Verstappen weer wat verder uitloopt op zijn concurrenten in de stand. Een derde wereldtitel op rij lijkt steeds dichter en dichter te komen.

Voorts waren de prestaties van Hamilton en Russell van Mercedes veelbelovend. Op weg naar de grid parkeerde Russell zijn Mercedes nog in het grind, maar dat tastte het vertrouwen van de Brit tijdens de race niet aan. Benieuwd of ze Verstappen bij de volgende GP in Canada het vuur aan de schenen kunnen leggen.

De uitslag:

1. Verstappen

2. Hamilton

3. Russell

4. Perez

5. Sainz

6. Stroll

7. Alonso

8. Ocon

9. Zhou

10. Gasly

Lees ook