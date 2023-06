Stakende luchtverkeersleiders ‘grootste risico’ voor zomer

De luchtvaart­sector maakt zich sterk dat hij deze zomer de chaos van vorige jaar kan vermijden. Toen moesten in Europa tienduizenden vluchten worden geschrapt en konden luchthavens de toestroom aan passagiers niet verwerken. De luchtvaart verwacht een topzomer, omdat de coronarestricties bijna volledig zijn verdwenen en reizigers weer tickets boeken als was het 2019.

‘Ik heb er redelijk vertrouwen in dat we deze piekzomer zonder al te veel verstoringen zullen doorkomen’, zei Willie Walsh, ­directeur-generaal van de International Air Transport Associa­tion (IATA), zondag aan persbureau Reuters, op de jaarlijkse bijeenkomst van toplui uit de sector. ‘Luchtvaartmaatschappijen hebben hun plicht gedaan om voorbereid te zijn en ook de meeste luchthavens zullen oké zijn, denk ik. Ik denk dat ze hun lessen hebben getrokken uit vorig jaar.’

Zowel in Europa als VS

Maar in één adem waarschuwde Walsh dat er zowel in Europa als de VS wel vluchten vertraagd kunnen worden door stakingen van luchtverkeersleiders. Zeker in Frankrijk hebben de stakingen van luchtverkeersleiders al veel hinder veroorzaakt. Niet alleen voor binnenlandse vluchten, maar ook voor vliegtuigen die over het land vliegen. Michael O’Leary, de topman van Ryanair, zakte deze week nog af naar Brussel om de Europese Commissie te vragen het overvliegende luchtverkeer te beschermen als de verkeersleiders van een land staken. Hij zette die vraag kracht bij met een petitie met 1,1 miljoen handtekeningen.

