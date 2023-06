Elise Mertens ziet eerste Roland Garros-kwartfinale door de vingers glippen

Elise Mertens is er zondag niet in geslaagd zich voor het eerst in haar carrière te plaatsen voor de kwartfinale van Roland Garros. De Russische Anastasia Pavlyuchenkova was met 6-3, 6-7 en 3-6 te sterk.

Op de Australian Open speelde Elise Mertens in 2018 de halve finale, op de US Open schopte ze het in 2019 en 2020 tot de kwartfinale. Maar op Roland Garros en Wimbledon raakte de Limburgse (WTA 28) nooit voorbij de vierde ronde. ‘Ik wil me niet te veel vastpinnen op het idee dat ik hier moet winnen en absoluut een kwartfinale moet halen’, probeerde Mertens vooraf de druk af te houden. Maar de sterren in Parijs stonden nooit gunstiger voor onze landgenote.

Opponente Anastasia Pavlyuchenkova speelde in 2021 dan wel de finale in Parijs, maar door een aanslepende knieblessure was de 31-jarige Russische na zeven maanden zonder wedstrijd gezakt naar de 333ste plek op de wereldranglijst. Bovendien stond het vertrouwen van Mertens in het zenit na een sublieme zege in de derde ronde tegen Jessica Pegula, de nummer drie van de wereld. Aangemoedigd door een traditioneel Belgisch gezind court Philippe-Chartrier pikte Mertens zondag haar niveau van tegen Pegula snel op. Ze ging meteen door de opslag van haar Russische opponente en stoomde vol zelfvertrouwen naar 2-0.

Pijnlijke rug

Mertens greep het momentum stevig beet en bracht de Russische voortdurend aan het twijfelen: de eerste set was met 6-3 voor de Limburgse. Ook set twee serveerde aanvankelijk hetzelfde spelbeeld, met Mertens die uitliep tot 3-1. Maar in een felbevochten vijfde game liet Mertens maar liefst zeven breakpoints liggen. Een achtste dubbele opslagfout van onze landgenote leidde de 3-3 in en Pavlyuchenkova ging er via een tiebreak op en over.

Het bleek een voorbode voor de derde set: Pavlyuchenkova overweldigde Mertens, die zichtbaar gefrustreerd raakte. Haar eigen servicegame draaide twee keer in de soep omdat de wind haar opgooi bemoeilijkte. Vier dubbele fouten later – dertien in totaal – stond onze landgenote 0-3 in het krijt. Een radeloze Mertens zocht heil in een medische time-out voor een behandeling van haar onderrug, maar ging gaandeweg minder soepel bewegen. Mertens werkte nog vier matchballen weg, maar de vijfde deed haar de das om. Een stevige gemiste kans, ook omdat een halve finale lonkte door het gunstige verloop aan haar kant van de tabel. Mertens struikelt zo voor de derde keer in de vierde ronde op het Parijse gravel.

