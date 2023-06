Zus van Olivier Vandecasteele: ‘Hij wil onschuldige Europeanen helpen bevrijden uit Iran’

Nathalie Vandecasteele licht een tipje van de sluier op over hoe het gaat met haar broer Olivier, een dikke week nadat hij is teruggekeerd naar ons land. ‘Hij zag er goed uit bij zijn aankomst, maar hij had een zware dosis pijnstillers gekregen.’

De zware vermoeidheid komt nu bovendrijven bij Olivier Vandecasteele en zijn familie, vertelde zijn zus Nathalie zondag in De zevende dag. ‘Maar Olivier is vrij, dat is het belangrijkste. En hij is heel, heel dankbaar.’

Over hoe het mentaal met hem gaat, zei ze dat hij verder begeleid wordt door een psycholoog. ‘Die was ook mee in het vliegtuig. Hij heeft er een goede relatie mee.’

‘Beetje bij beetje spreekt hij over de omstandigheden in de Iraanse gevangenis’, klinkt het. ‘Hij zat in een cel van twee bij drie meter. Tussen juli vorig jaar en maart dit jaar mocht hij er elke dag maar dertig minuten uit. In zijn cel liep hij steeds van de ene hoek naar de andere, om toch vermoeid te raken en ’s avonds te kunnen slapen.’

Over zijn fysieke toestand wijdde Nathalie Vandecasteele niet uit, maar ze maakte een kanttekening bij hoe vlot hij op de militaire luchthaven van Melsbroek uit het vliegtuig kwam gelopen. ‘Hij had een zware dosis pijnstillers gekregen. Zo had hij de nodige energie.’

Belgische pintjes en frieten

Op dit moment is Olivier Vandecasteele er nog niet aan toe om zijn dossier te bekijken, met daarin alles wat er achter de schermen is gebeurd om hem vrij te krijgen. ‘Hij volgt ook niet het nieuws of wat er in het parlement over wordt gezegd. Hij wil eerst herstellen.’

‘Olivier heeft al wel gezegd dat hij andere families van gijzelaars wil steunen, om onschuldige Europeanen uit de cel te krijgen. Hij heeft altijd al voor anderen gewerkt (Vandecasteele is humanitair hulpverlener, red.).’

Maar eerst moet hij het gewone leven weer op kunnen pikken. In het vliegtuig richting België heeft hij tegen de fotograaf gezegd dat hij al uitkeek naar zijn eerste biertje op Belgische bodem en frieten. ‘Twee pintjes heeft hij de eerste avond gedronken en de frietjes kreeg hij de dag erna’, aldus zijn zus. ‘Er waren zelfgemaakte frietjes van onze moeder, zoals elke zaterdag.’

Lees ook