Van Quickenborne wijst Rousseau terecht na uitspraak over ‘te milde straffen’ voor Reuzegommers

‘Als politici zich uitspreken over de straffen die de Reuzegommers kregen, stellen ze zich in de plaats van de rechter’, zei minister Van Quickenborne in De zevende dag. Hij zette daarmee Conner Rousseau op zijn plaats.

Na het Tiktok-filmpje van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft zondag ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kritiek geuit op de straffen voor de Reuzegommers in de zaak-Sanda Dia. In De zevende dag zei Rousseau dat hij er begrip voor kan opbrengen dat mensen nu wantrouwig zijn tegenover justitie. ‘Er is een gevoelige snaar geraakt en de straffen ogen mild’, verklaarde hij. ‘Ik heb rechten gestudeerd, dus ik weet een beetje hoe het in elkaar zit. Het voelt te licht aan.’

Even later, in dezelfde uitzending, werd Rousseau door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op zijn plek gezet. ‘Als politici zich uitspreken en zeggen dat ze de straffen te mild vinden, stellen ze zich in de plaats van de rechter’, reageerde hij.

Het deed hem denken aan politici die met de ‘duim omhoog of omlaag’ over mensen beslissen, aldus Van Quickenborne, en aan regimes die niet democratisch bestuurd worden. In de Kamer had de minister na de video van influencer Acid al gewaarschuwd voor ‘Tiktok-justitie’.

In debat met protesterende jongeren

Toen Van Quickenborne zelf naar de straffen voor de Reuzegommers werd gevraagd, haalde hij een oudere zaak over een fatale doop aan. Een jongeman stierf in 2018 bij dooprituelen in Luik door een alcoholintoxicatie. Toen werden ook werkstraffen gegeven. ‘En toen zijn de namen van de betrokkenen ook niet gepubliceerd’, duidde Van Quickenborne.

De minister zei wel dat hij bereid is om in debat te gaan met de jonge mensen die nu protesteren. Donderdag zal hij naar de KU Leuven trekken om er met studenten over de kwestie te praten, samen met rector Luc Sels. ‘Het protest van de jonge mensen moeten we wel ernstig nemen’, besloot de minister.

