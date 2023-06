Nieuw dopinggeval met letrozol: Shari Bossuyt op non-actief geplaatst

Na bij Toon Aerts werden ook in het lichaam van Shari Bossuyt sporen van Letrozole Metabolite teruggevonden, een product dat de afbraak van testosteron en anabole steroïden afremt. Bij de renster van Canyon-SRAM Racing zijn minieme concentraties teruggevonden, nog lager dan bij de op non-actief geplaatste veldrijder. Intussen werd ook Bossuyt op non-actief geplaatst.

Shari Bossuyt testte op 19 maart positief na de derde etappe van de Ronde van Normandië. In haar lichaam werd een minieme hoeveelheid van het verboden product Letrozole Metabolite aangetroffen. Haar werkgever Canyon-SRAM besloot de renster op non-actief te plaatsen. Aangezien het om een zeer minieme hoeveelheid gaat, wordt ook nu weer verondersteld dat het om een onbewust dopinggebruik gaat. Opvallend detail: Bossuyt werd ‘betrapt’ na afloop van de derde etappe van de Ronde van Normandië, die ze won. Een dag vroeger was de tweede etappe gefinisht in Flamanville, waar Toon Aerts ook werd betrapt in januari 2022. Toeval? Feit is dat letrozol vaak wordt gebruikt in de agro-industrie om koeien gelijktijdig te laten ovuleren.

Bossuyt is aan de zijde van Lotte Kopecky regerende wereldkampioene ploegkoers. Ze is tevens de vriendin van Gerben Thijssen, de spurter van Intermarché – Circus – Wanty. Bossuyt zal morgen de nodige toelichting geven tijdens een persconferentie.

Aerts wachtende

Aerts wacht nog altijd op zijn definitieve verdict. Op basis van de in januari van vorig jaar gevonden hoeveelheid concludeerde de Internationale Wielerunie UCI dat hij zich niet bewust had gedopeerd, maar het stelde wel een tweejarige schorsing voor. Aerts kon immers alleen een vervuild voedingssupplement uit een geopende batch terugvinden. Een tweede, noodzakelijk gesloten batch werd niet gevonden, waardoor de vrijspraak weerhouden bleef.

De Kempense veldrijder zag zijn contract bij het team van Sven Nys ontbonden worden, de beroepsprocedure bij de UCI is nog altijd lopende. Aerts hoopt dat zijn straf, die loopt tot 14 februari van volgend jaar, verminderd wordt zodat hij op 8 oktober in Beringen aan de start van het veldritseizoen kan verschijnen.

