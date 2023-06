De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft na zijn eedaflegging zijn kabinet herschikt. Mahinur Özdemir Göktas, die geboren is in België en gemeenteraadslid was in Schaarbeek, wordt minister van Familiezaken.

Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag de eed afgelegd voor het parlement in de hoofdstad Ankara. De 69-jarige Turkse president begint aan zijn derde ambtstermijn, een mandaat van vijf jaar, en dat doet hij met een herschikt kabinet. Een opmerkelijk nieuw gezicht is Mahinur Özdemir Göktas. De voormalige Belgische politica wordt de nieuwe Turkse minister van Familiezaken. Ze is overigens de enige vrouw in het kabinet.

De focus van Erdogan lijkt te liggen op economie en veiligheid. Zo benoemde hij Mehmet Simsek, een econoom die in hoog aanzien staat op de financiële markten, tot minister van Financiën. Turkije kampt met een inflatie van officieel ongeveer 44 procent. Experts stellen daarvoor de politiek van president Erdogan verantwoordelijk. Tot dusver hield de president, tegen de economische logica in, vast aan lage rentetarieven. Simsek vertegenwoordigt een orthodoxe financiële en economische politiek. Verwacht wordt dat hij het beleid van lage rentetarieven zal loslaten.

Inlichtingenbaas Hakan Fidan, een oude vertrouweling van Erdogan, wordt minister van Buitenlandse Zaken. Dat suggereert dat het beleid van de president de komende jaren gericht zal zijn op veiligheid. Er komen ook een nieuwe minister van Defensie (dat wordt stafchef Yasar Güler), een nieuwe vicepresident (Cevdet Yilmaz) en een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken (de voormalige gouverneur van Istanboel Ali Yerlikaya).

Uit de CDH gezet

En dan is er nog Göktas. De politica werd geboren in België en was gemeenteraadslid in Schaarbeek. Ze werd in 2009 als eerste hoofddoekdragende politica verkozen in het Brusselse parlement, voor CDH.

Toen ze in 2015 weigerde de Armeense genocide als dusdanig te erkennen, werd ze uit de partij gezet. Daarna zetelde ze als onafhankelijke in de gemeenteraad van Schaarbeek en in het Brussels parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de parlementsverkiezingen van 2019 kwam ze niet meer op. In 2020 werd ze door de Turkse regering benoemd tot ambassadeur in Algerije.

Alleen minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca en minister van Toerisme Mehmet Nuri Ersoy behielden als voormalige kabinetsleden hun post.

Erdogan werd vorige week zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen herverkozen met 52 procent van de stemmen. Op 14 mei haalde zijn AKP en haar coalitiepartners al de meerderheid in het parlement binnen.

