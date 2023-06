De dodelijkste treinramp sinds decennia in India is allicht veroorzaakt door een defect sein. Bij het ongeval zijn vrijdag minstens 288 mensen om het leven gekomen. De reddingsoperatie werd officieel zaterdag beëindigd, maar families blijven zoeken naar slachtoffers.

De treinramp gebeurde vrijdagavond rond 19 uur lokale tijd (15.30 uur Belgische tijd) in het oosten van India. Twee passagierstreinen en een goederentrein waren erbij betrokken. Bij de treinramp in de buurt van de stad Balasore, gelegen in de deelstaat Odisha, zijn volgens de spoorwegmaatschappij minstens 288 mensen om het leven gekomen en ongeveer 1.200 mensen gewond geraakt.

Zaterdagnamiddag, minder dan 24 uur na het ongeval, waren er berichten dat de reddingsactie op de plaats van het ongeluk officieel beëindigd was. Maar families en reddingswerkers zoeken ook zondag nog naar slachtoffers in de vernielde treinen, bericht persagentschap Reuters. Zondagochtend werden vijf lichamen gevonden en naar een school in de buurt gebracht. Die wordt gebruikt als tijdelijk mortuarium. ‘We weten niet hoeveel lichamen er nog zullen komen’, aldus een reddingswerker.

Spoorwegmaatschappij South Eastern Railway zegt dat ze aanwijzingen heeft dat het ongeval werd veroorzaakt door seinstoring. ‘De Coromandel Express moest op de hoofdlijn rijden, maar het sein stuurde hem naar een luslijn waar een goederentrein geparkeerd was’, zei de woordvoerder South Eastern Railway tegen Reuters. ‘De rijtuigen kantelden en vielen op de sporen, waardoor een tweede passagierstrein, de Howrah Superfast Express, ontspoorde.’

De Indiase premier Narendra Modi bezocht zaterdag de plaats van het ongeval en een ziekenhuis waar gewonden worden verzorgd. Minister van Spoorwegen Ashwini Vaishnaw beloofde de families van dodelijke slachtoffers al 1 miljoen roepies (11.300 euro) als compensatie. De zwaargewonden krijgen 200.000 roepies (2.300 euro) en lichtgewonden 50.000 roepies (570 euro).

Verouderde seinen

Het Indiase spoorwegnet is een van de grootste ter wereld. Het vervoert maandelijks honderden miljoenen passagiers, maar er zijn al tal van ongevallen gebeurd op het net. Sinds 2000 zijn in India ongeveer 3.000 mensen omgekomen bij treinongevallen. De meeste waren te wijten aan verouderde seinen of menselijke fouten.

Deze nieuwe treinramp is een van de dodelijkste in India van de voorbije decennia. Het was van augustus 1999 geleden dat er bij een treinongeval zoveel mensen stierven. Toen botsten twee treinen nabij Calcutta, waarbij 285 mensen overleden.

Lees ook