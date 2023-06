Zonnige zondag op het programma

Ook zondag is het de hele dag zonnig. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en 25 graden in het binnenland.

De wind waait zondag matig en soms vrij krachtig aan de kust met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Zondagavond is het overal helder, maar in de loop van de nacht kan er hier en daar wat nevel of lage bewolking ontstaan. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 10 tot 13 graden elders. De wind waait matig.

Maandag blijft het zonnig met enkele lokale wolken. We halen maxima van 15 graden aan zee, rond 23 graden in het centrum en 25 graden in het uiterste zuiden.

Dinsdag wordt het opnieuw zonnig. In de loop van de namiddag ontstaan er enkele stapelwolken, vooral in het oosten en het centrum van het land. De maxima schommelen tussen 15 graden aan zee en tussen 23 en 26 graden elders.